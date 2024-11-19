شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة العشرين تضمنت رسائل مهمة للمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة العشرين المنعقدة في البرازيل تضمنت العديد من الرسائل المهمة للمجتمع الدولى؛ وقدمت رؤية شاملة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة؛ لكى يصبح العالم أكثر أمانا واستقرار؛ والسير بخطوات متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛ وتكثيف جهود المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار فى غزة ولبنان؛ وتقديم المساعدات الإنسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني اللذان يتعرضان إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى انضمام مصر إلى التحالف الدولى لمكافحة الفقر والجوع يحمل أهمية كبيرة؛ حيث يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى من خلال انشاء مركز عالمى لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية مما يضمن استقرار سلاسل الإمداد للسلع الغذائية؛ فضلا عن تبادل الخبرات والموارد بين الدول الأعضاء لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن القضية الفلسطينية تأتى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المحافل الدولية؛ حيث دعا الرئيس المجتمع الدولى الى تكثيف الجهود للوقف الفورى لاطلاق النار في غزة ولبنان؛ وإنقاذ المدنيين الأبرياء الذين يعانون من مأساة انسانية وظروف معيشية معيشية كارثية.

وشدد د. ممدوح محمود على ضرورة إعادة صياغة النهج الدولى لمعالجة القضايا التنموية العالمية؛ وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة؛ وتكثيف الجهود لتقليص الفجوة التنموية؛ ومواجهة نقص التمويل وأزمة الديون في الدول النامية.

واوضح أن كلمة الرئيس تطرقت الى أهمية إقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية، تتضمن توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا الحديثة، لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس حزب الحرية المصرى الى ان الرئيس السيسي استعرض في ختام كلمته جهود مصر الوطنية في مجال التنمية البشرية من خلال مشروع “حياة كريمة”، الذي يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر في المناطق الريفية؛ وهى المبادرة الأكبر لتحسين جودة حياة نحو ٦٠ مليون مواطن.