شكرا لقرائتكم خبر عن معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد مع محافظة الدقهلية للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع المدنى وصقل مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وقع اللواء محمـد البابلى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عقد إتفاق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية فى مجال تعليم اللغات والترجمة.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية فى مجال اللغات الأجنبية وتأهيل شباب المحافظة وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك ، ويأتى ذلك تأكيداً على دور معهد اللغات للقوات المسلحة فى النهوض بالمستوى العلمى والثقافى فى مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كافة المحافظات المصرية لتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التى يحتاجها سوق العمل.

حضر توقيع العقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة وعدد من المسؤلين بمحافظة الدقهلية.