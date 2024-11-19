شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزارى نيابى لبحث حلول لمشكلات الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تفعيلا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبعد الاجتماع الأخير مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، استضافت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان الاجتماعي في محافظة بورسعيد وإيجاد حلول لها، بحضور الوزراء المعنيين والمحافظة، وأعضاء المجلس النيابي.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الشؤون النيابية، شهد الاجتماع مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والبحث عن حلول فعالة للتحديات والمشكلات التي جاري العمل على حلها ورفع نتائجها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.