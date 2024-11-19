أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً الشعيتية، كفررمان، وتبنين". ولفت المراسل الى أن "الغارة على بلدة تبنين وقعت بجانب المستشفى الحكومي مما تسبب بتضرر براد الموتى في المستشفى تبنين بشكل كبير".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على الشعيتية وكفررمان وأضرار كبيرة ببراد الموتى في مستشفى تبنين جراء غارة على البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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