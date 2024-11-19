نقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم انه "لم نتلق تأكيدا بوصول المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين لإسرائيل غدا وهذا يعتمد على التطورات في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: لم نتلق تأكيدا بوصول هوكشتاين لإسرائيل غدا وهذا يعتمد على التطورات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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