لافروف: استخدام الصواريخ ضد مقاطعة بريانسك يشير إلى رغبة الولايات المتحدة في التصعيد

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى أن "الهجوم على مقاطعة بريانسك بصواريخ أتاكمز غير ممكن دون مشاركة الأميركيين"، معتبراً أن "استخدام الصواريخ ضد مقاطعة بريانسك يشير إلى رغبة الولايات المتحدة في التصعيد".

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