بريطانيا تعاقب 10 كيانات روسية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مرتكبي الترحيل القسري وغسيل المخ الذي قامت به روسيا للأطفال الأوكرانيين في اليوم الألف من الغزو الكامل لأوكرانيا.

وتتضمن حزمة العقوبات البريطانية الجديد المكونة من 10 تصنيفات كبار المسؤولين الروس والمنظمات الشبابية المرتبطة بالدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصل فيه أوكرانيا إلى علامة فارقة قاتمة تتمثل في مقاومة غزو بوتن غير القانوني بشجاعة.

وترى بريطانيا أن غزو روسيا هو هجوم غير مبرر ووحشي ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة. لقد عانت أوكرانيا من مقتل ما يقرب من 12000 مدني، مع إجبار أكثر من 10 ملايين أوكراني على مغادرة منازلهم.

وتم نقل أكثر من 19500 طفل أوكراني قسراً أو ترحيلهم من قبل السلطات الروسية إلى روسيا والأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا.

كما تم نقل ما يقدر بنحو 6000 طفل أوكراني إلى شبكة من معسكرات إعادة التأهيل. بمجرد وصولهم إلى هناك، يتعرضون لجهود التلقين التي تسعى إلى تآكل هويتهم الأوكرانية وغرس المشاعر المؤيدة لروسيا، وهي استراتيجية تعود إلى ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم قبل أكثر من 10 سنوات.

اعادة كتابة التاريخ

وتعرض السلطات الروسية الأطفال الأوكرانيين لمنهج دراسي يعيد كتابة التاريخ الروسي والأوكراني، ويمجد الإجراءات العسكرية الروسية، ويعزز الولاء لروسيا - وفي بعض الحالات ينطوي على تدريب عسكري.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: لا ينبغي أبدًا استخدام أي طفل كبيادق في الحرب، ومع ذلك فإن استهداف الرئيس بوتن للأطفال الأوكرانيين يُظهر الأعماق التي سيذهب إليها في مهمته لمحو أوكرانيا وشعبها من الخريطة.

ومع وصول أوكرانيا إلى علامة فارقة قاتمة تتمثل في 1000 يوم من الدفاع بشجاعة ضد غزو بوتن غير القانوني، فإن دعم المملكة المتحدة قوي للغاية. مع شركائنا الدوليين، نقف مع أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي والقتال من أجل الحرية والنصر.

برنامج خبيث

وتستهدف هذه الجولة الأخيرة من العقوبات أولئك الذين يدعمون هذا البرنامج الخبيث، بما في ذلك الحركة الاجتماعية العسكرية الوطنية للجيش الروسي الشاب (يونارميا)، وهي منظمة شبه عسكرية روسية مركزية لمحاولات بوتن لترحيل جيل الشباب في أوكرانيا وتلقينهم أفكارًا متطرفة.

وتم فرض عقوبات على تيتيانا زافالسكا، رئيسة دار أطفال خيرسون المعينة من قبل روسيا، حيث تم نقل 46 طفلاً قسراً من دار الأطفال إلى روسيا للتبني.

كما تم فرض عقوبات على فيتالي ألكساندروفيتش سوك، مدير مدرسة أوليشكي الداخلية للأطفال ذوي الإعاقة في خيرسون، لاستخدامه منصبه لنقل الأطفال الأوكرانيين ذوي الإعاقة بشكل غير قانوني خارج خيرسون.

وخلال الأيام الألف الماضية، انتهك غزو بوتن الشامل لأوكرانيا الأمن الأوروبي الأطلسي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. تواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أوكرانيا على الساحة العالمية، حيث ترأس وزير الخارجية جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في نيويورك أمس وانضم إلى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا في اجتماع للأمم المتحدة.