شكرا لقرائتكم خبر عن النائب السيد شمس الدين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعى ويتوافق مع مخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب السيد شمس الدين ،عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا تشريعيا هام جدا سيذكر للمجلس إنجازه خلال هذه الفترة.

وأضاف شمس الدين خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن القانون جاء استجابة لاتجاه الدولة لمعالجة العديد من الإشكاليات العملية، ومنها الحبس الاحتياطي وما ورد به من توصيات الحوار الوطني بشأن تلك الإشكالية، وكذلك موضوع تشابه الأسماء، مضيفا: "هنا أذكر بكل تقدير كلمة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية التي عبرت عن نبض الشارع المصرى وما يعانيه المواطن بخصوص موضوع تشابه الأسماء والذي جاء هذا القانون لإنهائه".



وأوضح أن ما حدث أيضاً أثناء مناقشة القانون في اللجنة الفرعية بحضور كافة الجهات المعنية بناء علي توصيات رئيس المجلس ونقيب المحامين حتي يعبر عن وجهة نظرهم وملاحظاتهم عليه لأنه يهمنا جدا وجهة نظر المحامين الذي نكن لهم كل تقدير واحترام لأنهم من يحملون هموم المواطن المصري وجزء هام من العدالة.



ووجه "شمس الدين": "الشكر لرئيس المجلس واللجنة المشكلة وممثل الحكومة الوزير المستشار محمود فوزي، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ".

