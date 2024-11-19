شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الإعلام له دور قوى فى مكافحة الشائعات بالوعى ونشر الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يقوم بدوره في مواجهة الشائعات، موضحا أن للمجلس أن يخطر النيابة العامة ضد الكتائب الإلكترونية وحذف بعض الصفحات.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات.

وأضاف كرم جبر، أن المجلس قادر علي اتخاذ خطوات للحد من انتشار الشائعات، ولابد من نشر الوعي بضرورة التأكد قبل إعادة نشر المعلومات خلال وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أنه لابد للإعلام أن يكون له دور قيادي في قيادة وسائل التواصل في نشر الأخبار ومنع الشائعات.

ويذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد من قبل جلسة مشتركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان في مصر، في وسائل الإعلام المختلفة.