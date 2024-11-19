شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: خطر الكتائب الإلكترونية يهدد الدولة والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن مشكلة الشائعات والأخبار المغلوطة والحسابات المزيفة الكثيرة باسم فنانين ورجال السياسية والمشاهير، وانتشار الشائعات بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما يفرض وجود آلية للتعامل معها.

وطالب الشخصيات العامة والمشاهير ورجال السياسة بضرورة التحرك حال وجود صفحات مزيفة باسمهم، لانه للأسف بعض المواقع تنشر من تلك الصفحات.

وأضاف خلال الندوة التي ينظمها المجلس حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات هناك آلية مهمة في سبيل ذلك وهي إخطار مباحث الانترنت، أو اللجوء إلى المجلس الأعلى للاعلام ونحن عندما قدرة على حذف هذه الصفحات بعد إثبات أنها صفحة تنتحل صفة، فالقانون يمنحنا الحق في التعامل مع هذه الصفحات والكتائب الإلكترونية خطر حقيقي يهدد أمن الدولة والمواطنين، ولا بد من التدخل بشكل رسمي، كما أنه يجب التناقش حول كيفية قيادة الإعلام للسوشيال ميديا وليس العكس.