شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الشائعات محاولة فاشلة من جماعات الظلام لزعزعة الأمن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية على مدار السنوات العشرة الأخيرة واجهة كم من التحديات والمؤامرات والشائعات لم تشهده من قبل، بل وكم من الشائعات من قبل جماعات الظلام التي لا تريد لهذه الدولة أن تواصل مسيرة البناء والتنمية وتحقيق النمو المستدام والشامل.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال هذه الفترة حربا من الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف فى المقام الأول تشويه صورة الدولة المصرية، والنيل من عزيمة أبنائها، والنيل من مؤسسات الدولة، وعودة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ولكن ظلت مؤسسات الدولة المصرية صامدة قوية تغلبت على هذه المحاولات الفاشلة بفضل قيادتها الحكيمة، وشعبها الواعى الذي أكد للجميع أن المصريين يقفوا جميعا صفا واحدا فى وقت الشدائد لحماية مقدرات الدولة وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن.

وأضاف القطامي، أن جماعات الظلام تستخدم هذه الشائعات من خلال أدوات وحملات ممنهجة ومدروسة تقودها قوى خارجية خبيثة وجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تقويض الأمن ونزع الثقة بين المواطن و الحكومة، مؤكدا ان هذه الشائعات والمحاولات البائسة لم ولن تنال من عزيمة الشعب المصري انتمائه وحبه للوطن.

وأكد القطامى، أن مصر ماضية فى طريق التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة، و هذه الشائعات والمؤامرات لن توقف الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها في التنمية والبناء، فى الوقت الذي تحرص فيه القيادة السياسية على استكمال الإنجازات التي شرعت فيها خلال السنوات الماضية للارتقاء بالوطن.