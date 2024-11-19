"CNN" عن مصدر إسرائيلي: نشكك باحتمال التوصل لاتفاق وشيك بشأن وقف إطلاق النار بلبنان

نقلت شبكة "سي إن إن- CNN" الأميركيّة عن مصدر إسرائيلي مطّلع، إشارته إلى "أنّنا نشكّك في احتمال التّوصّل إلى اتفاق وشيك بشأن وقف إطلاق النّار في لبنان".

ولفت إلى أنّ "رفض "حزب الله" قبول طلب إسرائيل بالحقّ في ضربه في حال انتهاك وقف إطلاق النّار، قد يعرّض المفاوضات للخطر"، مركّزًا على أنّ "بدون هذا الشّرط، ليس من المؤكّد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيتمكّن من الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق".