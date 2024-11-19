"حزب الله": استهدفنا مدينة صفد المحتلة وقاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:20 من صباح اليوم الثّلثاء 2024-11-19، قاعدة تدريب للواء المظليّين في مستوطنة كرمئيل؛ بصليةٍ صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم، مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة".