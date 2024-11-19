وصول هوكشتاين إلى عين التينة للقاء بري

وصل الموفد الرّئاسي الأميركي ​آموس هوكشتاين​ إلى عين التّينة، للقاء رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، ترافقه السّفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون. وكان قد وصل هوكشتاين صباحًا إلى مطار بيروت الدّولي.

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