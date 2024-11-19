النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان وهي: انصارية، دير عامص، كفرتبنيت.

كما نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة العاشرة والثلث من صباح اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة منزل في بلدة الغندورية ،

وتسبب ذلك باندلاع حريق في المكان وتعمل فرق من الدفاع المدني في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي على اخماده