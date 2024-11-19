الكرملين: استخدام الصواريخ غير النووية ضد روسيا قد يؤدي لرد نووي

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه "بموجب العقيدة النووية الجديدة، فإن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للصواريخ الغربية غير النووية ضد روسيا، قد يستلزم ردا نوويا".

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