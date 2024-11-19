أعلنت شركة "طيران الإمارات- Emirates" في بيان، أنّها قرّرت إلغاء الرّحلات من العاصمة العراقيّة بغداد وإليها حتّى 30 تشرين الثّاني الحالي، موضحةً أنّها قرّرت استمرار إلغاء الرّحلات من بيروت وإليها حتّى 31 كانون الأوّل 2024، وفقًا لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الإمارات": إلغاء الرحلات من بغداد وإليها حتى 30 الحالي واستمرار إلغائها من بيروت وإليها حتى 31 كانون الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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