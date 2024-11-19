التحكم المروري: للحذر وتخفيف السرعة بسبب تجمع مياه الأمطار على المسلك الشرقي من أوتوستراد البترون

طلبت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، من السّائقين "توخّي الحذر وتخفيف السّرعة، بسبب تجمّع مياه الأمطار على المسلك الشّرقي من أوتوستراد البترون، تفاديًا للانزلاقات والصّدامات المروريّة".

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