شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عاجلة.. بولندا تكتشف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت السلطات الصحية في بولندا على تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، بعد اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي بالعاصمة وارسو خلال فحص دوري هذا الشهر.

وقالت هيئة التفتيش الصحي الرئيسية في بولندا في بيان لها، إن وجود الفيروس لا يعني بالضرورة إصابة الأطفال بالمرض، لكن أولئك الذين لم يجر تطعيمهم ضد شلل الأطفال قد يكونون في خطر.

وتتوافر التطعيمات بشكل مجاني في بولندا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا اختبارات مكثفة بشكل أكبر لمياه الصرف الصحي في وارسو. طرق انتقال شلل الأطفال وينتشر مرض شلل الأطفال في أغلب الأحيان عن طريق ملامسة فضلات شخص مصاب، أو في حالات أقل شيوعًا، عن طريق المياه أو الطعام الملوث.

ويؤثر فيروس شلل الأطفال في الغالب على الأطفال دون سن الخامسة، ولا تظهر أعراض المرض على معظم الأشخاص المصابين، ولكن في الحالات الشديدة، يمكن لشلل الأطفال أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل في غضون ساعات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن حالة واحدة من كل 200 حالة شلل أطفال تؤدي إلى شلل دائم، وعادة ما يكون في الساق.