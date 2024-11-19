إشادة أممية بالمشاركة الواسعة بالانتخابات البلدية في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح إجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، مهنئة الشعب الليبي على نسبة المشاركة الواسعة التي بلغت 74% من إجمالي الناخبين.

وأمس الأول، أصدرت مفوضية الانتخابات إحصاءات وأرقاماً خاصة بالمرحلة الأولى للانتخابات البلدية، التي أجريت السبت الماضي في 58 بلدية موزعة على 16 مكتباً انتخابياً، شملت 352 مركز اقتراع في 77 محطة انتخابية، من بينها 419 محطة للرجال، و358 محطة للنساء، وسجلت مشاركة بلغت 74%.

وأثنت البعثة الأممية على جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان عملية انتخابية سليمة وشاملة من الناحية الفنية، كما نوهت بتفاني الأجهزة الأمنية المشاركة في تأمين هذه الانتخابات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس.

كما أكدت أن الانتخابات البلدية خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب وشرعية المؤسسات الليبية، مشددة على التزامها بدعم العملية الانتخابية في ليبيا وضمان خروج نتيجة تعكس إرادة الشعب الليبي.

وبالمثل، أشادت السفارة البريطانية لدى ليبيا بإجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، قائلة: إن الليبيين أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات واسعة النطاق منذ أكثر من عقد.

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: إن نجاح المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية يعتبر خطوة مهمة في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار وإعادة الشرعية لكل المؤسسات الوطنية.

وأكد أن تلك الانتخابات تعكس رغبة أبناء الشعب الليبي في التعبير المباشر عن رأيه لمستقبل أفضل، وبناء مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات الشعب في كل أنحاء البلاد، حسب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «إكس» أمس.

وشدد على أن نجاح عشرات المجالس البلدية في أول اقتراع محلي، يجرى في عموم البلاد للمرة الأولى منذ عشر سنوات، يُعد مؤشراً بأن الشعب الليبي قادر على المشاركة والمساهمة في الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة.