إغلاق المدارس في بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أغلقت المدارس أبوابها في بيروت أمس، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قلب العاصمة اللبنانية.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت وعدد من ضواحيها الاثنين والثلاثاء.

وفي المناطق التي بقيت بمنأى عن الغارات الإسرائيلية، تأخرت انطلاقة العام الدراسي على ضوء جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة المستمرة منذ 23 سبتمبر.

وحولت السلطات عددا من المدارس والمعاهد إلى مراكز إيواء للنازحين مع فرار عشرات آلاف العائلات من منازلهم.