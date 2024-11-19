«التعاون الخليجي»: موقفنا من أزمة أوكرانيا مبني على مبادئ القانون الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكر البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة، خلال لقائه سفير أوكرانيا لدى السعودية أناتولي بيترينكو، أن موقف مجلس التعاون من الأزمة مبني أيضاً على الحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد.

وأضاف أن دول المجلس تقوم بجهود للوساطة وتدعم جميع الجهود الإقليمية والعالمية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإيقاف إطلاق النار وحل الأزمة سياسياً وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وتركزت مباحثات اللقاء على عدد من المواضيع، منها سبل تعزيز العلاقات الخليجية – الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.