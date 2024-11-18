الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الأحد ولغاية الساعة:

محافظة بيروت :

- انتشال جثامين واشلاء ٧ شهداء من موقع الغارة التي استهدفت احد المباني السكنية في زقاق البلاط واستمرار عمليات البحث والانقاذ للعثور على كافة المفقودين.

ضاحية بيروت الجنوبية

- أخماد حريق مستودع في برج البراجنة - شارع خديجة همدر.

محافظة الجنوب

مفترق العباسية

- إخماد حريق ركام مبنى (عدد ٢).

مدينة صور

- انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض وسحب جريحين ونقلهما إلى مستشفى جبل عامل.

العامرية

- انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى جبل عامل.

جويا

- انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض، توازياً تم إخماد حريق الركام و إعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية في الموقع المستهدف نفسه.

محافظة النبطية

مدينة النبطية

- إخماد حريق محلات و مولد كهرباء.

- سحب جريح من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

محافظة البقاع :

قضاء البقاع الغربي :

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدتي زلايا ويحمر.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".