طوني فرنجيه استقبل في دارته وفداً من أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال

استقبل النائب طوني فرنجيه في دارته في زغرتا وفداً من أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال، ضم الفائز في عضوية المجلس عن "تيار المرده" المحامي طوني فرنجيه والفائزة عن "تيار المستقبل"، المحامية رنا فتفت وعضو النقابة المحامي إبراهيم حرفوش، بحضور مسؤول النقابات والمهن الحرة في "المرده" المحامي جميل جبور ومسؤول قطاع المحامين في "المرده" المحامي نفولا بو نقولا.

في خلال اللقاء، شكر المحامون للنائب فرنجيه دعمه الدائم للنقابة وللعمل النقابي سعياً وراء صون حقوق المحامين وتعزيز قدرتهم على الوقوف إلى جانب الحق والحقيقة، ما يخدم المواطن اللبناني ويعزز فرص الاستقرار الاجتماعي.

وتمّ التأكيد على أهمية رفع الصوت دائما والمطالبة بتحقيق العدالة في وجه آلة الإجرام الإسرائيلية التي ترتكب أفظع المجازر منتهكة كلّ المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.