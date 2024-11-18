مركز الملك سلمان واصل توزيع ملابس شتوية على الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة في البقاعين الغربي والاوسط

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء تنفيذ مشروع "كنف 3" في جمهورية لبنان لعام 2024، يشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة زحلة و استفاد عدد ٦٩٠ طفل من اللاجئين السوريين و الفلسطينيين و المجتمع اللبناني المضيف القاطنين في البقاع الغربي والبقاع الاوسط.

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