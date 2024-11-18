الشرطة الإسرائيلية: الاعتراض الصاروخي في منطقة تل أبيب فشل وسجلت إصابة مباشرة

اعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن أن "الاعتراض الصاروخي في منطقة تل أبيب فشل وسجلت إصابة مباشرة"، مشيرة الى أن "الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم".

وتطرّق قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائليية، حاييم سارغيروف، إلى "الحريق الذي اندلع في رمات غان بعد الرشقة الصاروخية التي أُطلقت من لبنان، قائلا إنها إصابة مباشرة".

وأكد أنه "ليس صاروخا اعتراضيا أو أي شيئا من هذا القبيل، ولكنه صاروخ ثقيل مباشر".

كما افادت القناة 12 الإسرائيلية عن الشرطة، عن "مخاوف من انهيار مبنى في رمات غان في تل أبيب عقب إصابة مباشرة بصاروخ".