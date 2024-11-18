اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي غربي بلدة علما الشعب، وأصابت أهدافها بدقّة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: شنينا هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات العدو غربي بلدة علما الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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