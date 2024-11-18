اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى إن الولايات المتحدة ستوضح للحكومة التركية أنه لا يمكن مواصلة العمل كالمعتاد مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وذلك ردا على سؤال عن تقارير تفيد بأن بعض قيادات حماس التي كانت في قطر انتقلت إلى تركيا. واليوم الإثنين، نفت تركيا صحة تلك التقارير.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: سنوضح لحكومة تركيا أنه لا سبيل لمواصلة العمل كالمعتاد مع حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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