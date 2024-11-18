اشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان تكثيف الغارات على بيروت هو لزيادة الضغط على حزب الله ليقبل اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكر "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بان إسرائيل طالبت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن برسالة جانبية تضمن لها حرية التحرك في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: إسرائيل طالبت إدارة بايدن برسالة جانبية تضمن لها حرية التحرك في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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