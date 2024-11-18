أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: إسرائيل طالبت إدارة بايدن برسالة جانبية تضمن لها حرية التحرك في لبنان

اشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان تكثيف الغارات على بيروت هو لزيادة الضغط على حزب الله ليقبل اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بان إسرائيل طالبت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن برسالة جانبية تضمن لها حرية التحرك في لبنان.