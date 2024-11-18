معلومات mtv: هوكشتاين يحط في بيروت غداً وهو أبلغ المعنيين في لبنان بزيارته

ذكرت معلومات "mtv" بان المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين يحط في بيروت غداً، وهو أبلغ المعنيين في لبنان بزيارته.

واشارت مصادر سياسية لقناة "الجديد" الى ان هوكشتاين سيكون غداً في بيروت وسيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ولفتت الى ان السفارة الاميركية تسلمت الرد عصراً من لبنان.