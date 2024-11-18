ذكرت معلومات "mtv" بان المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين يحط في بيروت غداً، وهو أبلغ المعنيين في لبنان بزيارته.
واشارت مصادر سياسية لقناة "الجديد" الى ان هوكشتاين سيكون غداً في بيروت وسيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ولفتت الى ان السفارة الاميركية تسلمت الرد عصراً من لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات mtv: هوكشتاين يحط في بيروت غداً وهو أبلغ المعنيين في لبنان بزيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.