النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلين في بلدة يحمر في البقاع الغربي بغارتين جويتين أدتا إلى تدميرهما، بالتزامن كان سلاح الجو الإسرائيلي يغير على منزلاً في بلدة سحمر في البقاع الغربي ليدمره ، وفي الغارات الإسرائيلية الثلاث لم يبلغ عن إصابات".

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