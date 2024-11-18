إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد: انتفاضة مدنية لليهود المتشددين حاليا ضد الجيش وسلطة الدولة والحكومة تشجعها

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن أن "انتفاضة مدنية لليهود المتشددين حاليا ضد الجيش وسلطة الدولة والحكومة تشجعها".

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