هيئة البث الإسرائيلية عن نتانياهو: من سيسلمنا أسرى سيحصل على 5 ملايين شيكل بدلا من مليون

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، قوله انه "من سيسلمنا أسرى سيحصل على 5 ملايين شيكل بدلا من مليون".
كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نتانياهو قوله :"نحتاج لفرض سيطرة أمنية كاملة بقطاع غزة والسيطرة الفعلية على مواقع مثل محور فيلادلفيا".
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