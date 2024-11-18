هيئة البث الإسرائيلية عن نتانياهو: من سيسلمنا أسرى سيحصل على 5 ملايين شيكل بدلا من مليون

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، قوله انه "من سيسلمنا أسرى سيحصل على 5 ملايين شيكل بدلا من مليون".

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نتانياهو قوله :"نحتاج لفرض سيطرة أمنية كاملة بقطاع غزة والسيطرة الفعلية على مواقع مثل محور فيلادلفيا".