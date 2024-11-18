نقلت القناة 12 عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه "علينا احتلال شمال قطاع غزة كاملا وإخبار حماس أننا سنبقى هناك إذا لم يعد المختطفون".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن سموتريتش: علينا احتلال شمال قطاع غزة كاملا وإخبار حماس أننا سنبقى هناك إذا لم يعد المختطفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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