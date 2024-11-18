شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 4 آليات لنجاح منظومة التيسيرات الضريبية والمشروعات الصغيرة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التسهيلات الضريبية جزد منها لتشجيع المواطنين، وهناك العديد من الأهداف لغلق مشاكل تجذبنا للخلف لبحث ملفات الاقتصاد غير الرسمي، وغيرها من الملفات، متابعا :" هذا الفكر جماعي، وهناك رغبة حقيقة في تحقيق هذا الفكر المتمثل في خلق شراكة حقيقة مع مجتمع الأعمال بكل طوائفه بناء على الثقة واليقين".

وتابع الوزير خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة: "هناك العديد من الإجراءات لضمان تحقيق هذا الهدف، سواء من خلال تعديل تشريعي، أو بعض الاجراءات السريعة، لافتا إلى أنه قبل اتخاذ خطوات هناك اتفاق أن حزمة الإجراءات الضريبية هي حزمة أولى، ونجاحها مرتبط الجدية في نجاحها، والرغبة موجودة بالفعل، وسيتم تدشين عدد من الحملات لنجاح هذه الحزمة، وتوقيع بروتوكولات تعاون لضمان النجاح، لضمان الوصول لكل الفئات والشرائح، ومن ثم ستكون هذه الحملة مبسطة لضمان تحقيق الغرض منها".

وأشار كجوك، إلى أن نجاح الفكرة يكون من خلال الحملات الجيدة والتواصل الجيد، ولن نكتفي بخروج القصة للنور فقط، ولكن يعنا ان المشروعات الصغيرة تكون ضمن حزمة التيسيرات والتسهيلات".

واستكمل الوزير: "نواصل العمل بشكل مستمر لنجاح المنظومة، وسيتم تقييم التجربة من خلال جهات أخرى، للوقوف على مدى نجاح حزمة الاجراءات، إضافة إلى العنصر البشري، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل ومنح حوافز قائمة على تقديم الخدمة.



