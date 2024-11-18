شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جار استكمال وإنهاء مشروعات طرق وكبارى بطول 1382 كم و4 طرق قومية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتنفيذ عدد من محاور الطرق بالمدن القائمة.

وقال "الشربيني" إنه جار استكمال وإنهاء تنفيذ مشروعات طرق وكباري بالمحافظات بطول 1382 كم شاملة (31 كوبري - 2 نفق)، و4 طرق قومية بأطوال 41.7 كم و6 طرق رئيسية بأطوال 475 كم و52 طريقاً داخلياً بالمحافظات بأطوال 865 كم، ومن أبرزها، محور عمرو بن العاص للربط على محور الفريق كمال عامر الذى نفذته الوزارة من خلال الجهاز المركزى للتعمير، ومحور ترعة الاخلاص بمحافظة الجيزة، وتطوير شارع المطار بإمبابة، والانتهاء من المرحلة الرابعة من محور جيهان السادات.

ولفت "الشربيني" إلي أن المشروعات تشمل أيضا، إنشاء طرق تنموية لربط التجمعات والقرى البدوية بالطرق الرئيسية بمحافظة مطروح بإجمالي أطوال 400 كم، وربط محور الفنجرى مع محور تحيا مصر بمحافظة القاهرة، إضافة إلى استكمال تنفيذ محاور الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة (محور امتداد التسعين بالقاهرة الجديدة - طرق مثلث الأمل بأطوال 45 كم - الطرق الرئيسية بالعبور الجديدة - طرق التجمع السادس جنوب القاهرة الجديدة، بأطوال 80 كم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - غيرها).