شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تستضيف سفير تونس فى حوار مفتوح بالنقابة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيـين سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، فى حوار مفتوح حول " مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة"، الخميس القادم الموافق 21 نوفمبر.

يذكر أن لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، استضافت الخميس الماضى، الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة في حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومي مشترك".

‎وقال حسين الزناتي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن هذا الحوار يأتي في إطار حرص لجنة الشؤون العربية على إلقاء الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية تحتل الأولويات المصرية نظرا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين.

‎وأشار الزناتي، إلى أن الحوار سيتطرق بشكل مستفيض إلى تطورات الأزمة السودانية الراهنة والدور المصري في دعم الشعب السوداني في تلك الظروف السياسية والإنسانية العصيبة.



