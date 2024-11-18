أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً أطراف العيشية، جويا، زوطر الشرقية، المنصوري، النبطية الفوقا، ميفدون، وحلتا".
كذلك أفاد المراسل، عن سقوط "٤ شهداء في غارة جويا".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": ٤ شهداء في غارة جويا وغارات على العيشية وجويا وزوطر الشرقية والمنصوري والنبطية الفوقا وميفدون وحلتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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