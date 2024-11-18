"النشرة": ٤ شهداء في غارة جويا وغارات على العيشية وجويا وزوطر الشرقية والمنصوري والنبطية الفوقا وميفدون وحلتا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً أطراف العيشية، جويا، زوطر الشرقية، المنصوري، النبطية الفوقا، ميفدون، وحلتا".

كذلك أفاد المراسل، عن سقوط "٤ شهداء في غارة جويا".