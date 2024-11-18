مصدر حكومي لبناني للجزيرة: منسوب التفاؤل الأميركي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الأعلى منذ عام

افاد مصدر حكومي لبناني لقناة "الجزيرة" بأن "منسوب التفاؤل الأميركي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الأعلى منذ عام"، مشيرا الى انه "لدينا ملاحظات على بند في المسودة الأميركية عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

واوضح المصدر ان "بند حق إسرائيل بالدفاع عن النفس مبهم ويحتاج إلى إعادة صياغة وربطه بالقرار ١٧٠١"، معتبرا انه "لا مبرر لتشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف النار لا سيما أن اللجنة الثلاثية قائمة منذ ٢٠٠٦".

واضاف :"لن نقبل أي بند في مسودة وقف إطلاق النار قد يستدعي تغييرا في القرار ١٧٠١".