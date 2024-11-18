وزير خارجية فرنسا: استخدام أوكرانيا صواريخنا لضرب روسيا يبقى خيارا بعد سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخها

اعتبر وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، أن "استخدام أوكرانيا صواريخنا لضرب روسيا يبقى خيارا بعد سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخها".

وكانت قد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، مساء الأحد، أنّ الرّئيس الأميركي جو بايدن سمح لقوّات كييف بتوجيه ضربات باستخدام صواريخ "ATACMS" بعيدة المدى، على أراضي روسيا. وبحسب الصّحيفة، فإنّ خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول وجود قوّات كوريّة شماليّة في مقاطعة كورسك، مؤكّدةً أنّ ذلك "أدّى إلى ضرورة تعزيز الدّفاع عن الجيش الأوكراني".

وكانت قد نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي فلاديمير جباروف قوله إن "قرار واشنطن السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أميركية بعيدة المدى قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة وسيلقى ردا سريعا".

وكشف مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع على القرار في وقت سابق اليوم عن التحول الكبير في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.