نفت مصادر بالخارجية التركية الاثنين، صحة ادعاءات تفيد بنقل حركة حماس الفلسطينية مكتبها السياسي إلى تركيا. واكدت المصادر للأناضول ان "ادعاءات نقل مكتب حماس السياسي إلى تركيا لا تعكس الحقيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول عن مصادر بالخارجية التركية: ادعاءات نقل مكتب حماس السياسي إلى تركيا لا تعكس الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.