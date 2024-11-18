الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لصب الزيت على النار وتصعيد التوتر

أوضح المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) ​دميتري بيسكوف​ (Dmitry Peskov)، تعليقًا عمّا إذا كان لدى الكرملين ما يؤكّد سماح الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ لأوكرانيا بضرب العمق الرّوسي بصواريخ أميركيّة، أنّ "الموضوع لا يزال منشورًا فقط في وسائل الإعلام الغربيّة، ولكن من الواضح أنّ الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تنوي اتخاذ خطوات، من أجل الاستمرار في صبّ الزّيت على النّار، والاستمرار في الاستفزاز وتصعيد التّوتّر حول هذا الصّراع".

وشدّد، في تصريح تلفزيوني، على أنّه "إذا كان هذا القرار قد صدر فعلًا وتمّ إبلاغه لنظام كييف، فسيعني ذلك طبعًا موجةً نوعيّةً جديدةً من التّوتّر، وانتقال الأمور إلى وضع جديد من وجهة نظر تورّط الولايات المتّحدة في هذا الصّراع"، مشيرًا إلى أنّ موقف روسيا بشأن هذه القضيّة واضح تمامًا، ويجب أن يدركه الجميع".

ولفت بيسكوف إلى أنّ "الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ قد صاغ موقف روسيا بشكل واضح للغاية وبشكل لا لبس فيه، فيما يتعلّق بقرارات الضّربات بالأسلحة بعيدة المدى على أراضيها. وتلقّى الغرب الجماعي هذه الإشارات".

وكان قد أفاد مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"، أمس الأحد، بأنّ "واشنطن أعطت الضّوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".