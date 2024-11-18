بيرم من عين التينة: الجو إيجابي لكن الأمور بخواتيمها ولبنان سيبلغ هوكشتاين بموقفه الايجابي غدا

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في تصريح له بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن الجو إيجابي لكن الأمور بخواتيمها، وكما يكرر دائماً: "ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول".

وأشار إلى أن "لبنان إيجابي لأنه هو المعتدى عليه، وقد نجح لبنان في منع إسقاط المقاومة وإلغاء مكونات أساسية في المجتمع اللبناني"، لافتاً إلى أن "توسع الحرب كان بقرار إسرائيلي صرف في الإعتداء على لبنان، لكن بصمودنا نجحنا في إفشال العديد من الأهداف، بإستثناء مسألة الدماء والخسائر البشرية، التي توجعنا لكن جرائم حرب لا تصنع إنتصاراً للمعتدي".

ولفت إلى أن بري أبلغه بزيارة للموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين غداً، ليبلغه بالموقف اللبناني الإيجابي في هذا المجال، وعندها ستتسلط الأنظار إلى الجانب الإسرائيلي، بحال كان يريد وقف إطلاق النار وعدوانه أم يريد الإستمرار في جرائمه.