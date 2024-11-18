ملك الأردن: نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف الحرب على غزة

أكد ملك الاردن عبدالله الثاني، أن "السلام العادل هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن أشقائنا الفلسطينيين، وسنواصل الدفاع عن مقدسات القدس".
وشدد ملك الاردن على "اننا نقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، مؤكدا "اننا نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف الحرب على غزة".
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