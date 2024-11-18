شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وإجراءات لإصدار وثيقة سفر للاجئين فى قانون لجوء الأجانب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادتين، 11، 12 من مشروع قانون لجوء الأجانب.

وتنص المــــــادة (11):

تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

وتنص المــــــادة (12):

يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.

ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.