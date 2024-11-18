شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مبادرة جديدة لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة الخارجية لإعداد مبادرة جديدة تستهدف المصريين العاملين بالخارج، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية في المشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، المنعقدة اليوم، التي تشهد الاستماع لبيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

ونوه "الشربيني" إلي دخول الوزارة في تنفيذ الإسكان الفاخر، لدعم سكن كل المصريين، لاسيما وأن هذا النمط يحقق أرباح للوزارة يمكنها من تنفيذ "إسكان كل المصريين" بمحوره المنخفض والمحدد والمتوسط.

ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.