شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الزيادة السكانية قضية شائكة ونستهدف زيادة مساحة المعمور إلى 16% والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مساحة المعمور بالسكان في مصر حاليا 14%، ومستهدف زيادتها بنسبة 2% خلال العامين القادمين، لافتا إلى أن الوزارة تعمل في ضوء خطة استراتيجية لمعالجة الفجوات التنموية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، للاستماع إلى بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح فى مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن شكره وتقديره لمجلس النواب على ما قدموه من تعاون مثمر وبناء وتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، لافتا إلى أنه منذ توليه منصبه في يوليو الماضي وهو حريص على التواصل والتعاون الدائم مع النواب.

وأشار الوزير إلى أنه تأتي الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان، موضحا أن الوزارة تعمل على إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع لتوفير بيئة حضارية متكاملة، ولدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة، من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتابع: ستستمر الوزارة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وقال إن من أهم ركائز الاستراتيجية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، ويتأتي ذلك من خلال 6 محاور رئيسية أولها تطوير المناطق العشوائية وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن امللائم لكل المصريين، التكوير للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية، وبناء جيل جديد من المدن الذكية، ورفع كفاءة المدن الجديدة.

وقال إن قضية الزيادة السكانية قضية شائكة من حيث الكم والكيف، حيث إن حجم الزيادة السنوية يقدر بنسبة 2 مليون نسمة يقابلها توفير حوالي 350 ألف وحدة سكنية سنويا، بخلاف 9 ملايين وافد من الدول العربية الشقيقة، وهناك تطور كبير جدا في مساحة المعمور في الدولة المصرية، وهى حاليا النسبة 14% ونستهدف نزود 2% خلال السنتين القادمتين، وتنمية جيد جديد من المدن الذكية، واستمرار العمل على إنشاء مدن جديدة متكاملة والمرافق الخاصة بها مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وتقوم الوزارة باستمرار تنفيذ المدن القائمة بعدد 22 مدينة، وما يتعلق بها من مرافق، وكذلك استكمال مدن الجيل الرابع بعدد 38 مدينة وعلى رأسها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.