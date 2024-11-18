شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع النواب: مشاركة الرئيس فى قمة العشرين تأكيد على دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2024 التي تُعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، تأتي بناء على دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، تأكيد على نجاح دولة 30 يونيو في ملف العلاقات الخارجية، وتأكيد على دور مصر المحوري بين دول العالم، وريادتها إقليميا ودوليا وأن العلاقات والشراكات الاستراتيجية التي أقرها الرئيس السيسي أعطت لمصر ثقل للمشاركة في المحافل الدولية .

وأوضح بأن حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ضخم ويؤكد على الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري خاصة وأن حجم التباد التجاري سجل 61 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وهذه الأرقام لها دلالات إيجابية تؤكد صدق الرؤية المصرية الثاقبة .

وشدد وكيل دفاع النواب أن مصر معنية بالدفاع عن الحقوق والحريات وتقوم سياستها على إقرار السلام العادل وإقرار حقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادي، وهذا ما يحمله الرئيس خلال القمة والتي تهدف مصر من مشاركتها في القمة إلى تعزيز دور الدول النامية، وحشد الدعم لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يضمن تخفيف أعباء الديون وزيادة التمويل ، وكذلك دور مصر كبير في طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز صوتها في صياغة السياسات الدولية، ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية .

وبين وكيل دفاع النواب بأن مثل هذه المشاركات ستنعكس بكل تأكيد على الاقتصاد المصري وعرض الفرص الواعدة، وتدعيم حقوق الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .