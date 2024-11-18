شكرا لقرائتكم خبر عن النواب: قانون الإجراءات الجنائية حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به آخر عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية فى مصر، متابعا:" وعلى الرغم من ذلك نحن مستمرون فى الحوار".

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن مشروع القانون أخذ حقه فى الحوار، ونحن حريصين على ذلك، والحوار المجتمعى فى صورته المثلى متمثل فى نواب الشعب، وسبق وتم توجيه دعوة لممثلى الأحزاب من من غير الممثلين فى اللجنة الفرعية، وبعض النشطاء السياسيين كذلك، وكانت جلسة قوية جدا.