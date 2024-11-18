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النواب: قانون الإجراءات الجنائية حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به آخر عبر التاريخ

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 12:22 م

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية فى مصر، متابعا:" وعلى الرغم من ذلك نحن مستمرون فى الحوار".

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن مشروع القانون أخذ حقه فى الحوار، ونحن حريصين على ذلك، والحوار المجتمعى فى صورته المثلى متمثل فى نواب الشعب، وسبق وتم توجيه دعوة لممثلى الأحزاب من من غير الممثلين فى اللجنة الفرعية، وبعض النشطاء السياسيين كذلك، وكانت جلسة قوية جدا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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