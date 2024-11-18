نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر لبناني رسمي تأكيده أن "لبنان منفتح على مضمون مسودة المقترح الأمريكي ونتعامل معها بإيجابية"، لافتا الى ان "المقترح الأميركي يسعى لبناء خطة تطبيقية لوقف إطلاق النار".
وتابع :"نتعامل مع مسودة المقترح الأميركي انطلاقا من مرجعية القرار ١٧٠١، ولا نمانع في تعزيز عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتطبيق ١٧٠١".
واكد المصدر ان "تعزيز عمل اللجنة الثلاثية يجب أن يسبقه انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني"، مشيرا الى ان "المسودة الأميركية تخضع لقراءة نهائية ونسعى لوضع اللمسات الأخيرة عليها".
واوضح انه "سيتم مناقشة ملاحظاتنا على المسودة مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر رسمي لبناني للجزيرة: المسودة الأميركية تخضع لقراءة نهائية ونسعى لوضع اللمسات الأخيرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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